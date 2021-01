Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra non pervenuto in studio per Sonia Lorenzini (video)  

Sonia Lorenzini, ex concorrente della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, ospite di ‘Casa Chi’, ha risposto ad una chicca di gossip lanciata da Gabriele Parpiglia, su uno degli eliminati, ovvero Massimilano Morra:

Parpiglia: “Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”

Lorenzini: “Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”.

L’ex gieffina ha parlato anche dell’incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e del suo rapporto (inesistente) con Mario Ermito.

Nelle scorse ore, l’attore, sul proprio account Instagram, ha postato, nelle sue Stories, un aforisma che, il popolo del web, ha letto come una velata replica alle dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, entrata, in corsa, nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5′:

“È il sorriso il più grande schiaffo che puoi dare all’ignoranza.

e’ il tacere il più grande dono da fare a chi parla troppo.

E’ l’indifferenza la vera giustizia verso la troppa convinzione. La vera vittoria? Essere se stesso”.

Risponderà l’ex gieffino, in maniera diretta, a queste affermazioni?!