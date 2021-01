Giulia Salemi, lo staff sul profilo Instagram: “Vede Tommaso Zorzi come il vincitore morale”  

by @sebastianocascone

Lo staff, che sta curando il profilo Instagram ufficiale di Giulia Salemi, ieri, è intervenuto, con un lungo post su Instagram, per rispondere ai vari attacchi e critiche dopo la scelta della loro beniamina di non traghettare Tommaso Zorzi alla vittoria finale per preservare il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

L’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha messo nuovamente in discussione la loro amicizia dopo questo gesto. Ecco il messaggio apparso sui social:

“Giulia è entrata al GFVip sapendo perfettamente che Tommaso è uno dei più forti nella casa, e da persona mossa da un affetto forte ha sempre ammesso di vederlo come il vincitore morale di questa edizione. Entrando dopo, quindi, aveva gli strumenti per operare una strategia. Ma nella scelta di Giulia di ieri sera non vediamo questo, anche perché se di strategia parliamo, salvare Tommaso, sarebbe stata la scelta più “popolare” da fare.

“Ieri Giulia ha semplicemente sbagliato perché non ha saputo domare la pressione ed esporre con lucidità la sua scelta. Come si dice è proprio “andata nel pallone”. Fin dal primo consulto con Rosalinda la sua opinione sembrava priva di dubbi, l’istinto diceva “no Tommy non lo voto” e tutti ci aspettavamo, senza nessun particolare stupore, il nome di Andrea Zelletta.

Poi la nebbia, la pressione dallo studio, la possibilità fulminea di mandare in finale Pierpaolo e di conseguenza una motivazione argomentata in modo sbagliato.

Questi i fatti che ognuno è libero di interpretare nel modo in cui crede.

Complice l’argomentazione sbagliata, dopo la diretta siamo arrivati allo scontro “vero” tra loro, un confronto senza filtri, che, chi li conosce, forse si sarebbe aspettato dal giorno uno.

Noi ci auguriamo che, al di là delle posizioni che animano i social, dal gioco, dalle dinamiche della casa, Giulia e Tommaso possano trovare una dimensione reale del loro rapporto con tutte le conseguenze, belle o brutte che siano, per il bene e rispetto reciproco.

STAFF”