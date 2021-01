Gaia Zorzi: “Tifo per mio fratello Tommaso. Stefania Orlando vincitrice? Felice in egual modo”  

Gaia Zorzi, intervistata, dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha raccontato, per la prima volta, come ha vissuto l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 5’, in quanto sorella di Tommaso:

“Mi sono sentita dentro un vortice incredibile. Il coinvolgimento in questo mondo, grazie alla partecipazione di Tommaso al Grande Fratello Vip, è stato bello, poi, ho capito che non dovevo entrare con entrambi i piedi nello spettacolo. Quando ho scoperto di avere una fan page, mi sono quasi impaurita. All’inizio del programma avevo 24 mila seguaci, ora ne ho 128 mila. Sembra che io abbia fatto io il GF Vip!”

La ragazza è tornata, in questi giorni, a Bruxelles per seguire un master dopo la laurea in Scienze Politiche. Ha raggiunto anche l’amatissimo fidanzato. Al momento, la donna ha escluso la partecipazione alla prossima edizione del reality di Canale 5 in qualità di concorrente:

“L’ipotesi di fare il GF Vip oggi non è praticabile, in futuro chissà. Sogno di lavorare in politica e userò il vantaggio accumulato sui social per fare comunicazione su altri temi”.

Gaia vorrebbe la vittoria del fratello (se non decidesse di ritirarsi l’8 febbraio assieme a Stefania Orlando) ma ha una valida alternativa:

Gaia Zorzi: “Certo, tifo per mio fratello, vorrei che vincesse per quanto ha donato al programma senza risparmiarsi. Se la vittoria dovesse andare a Stefania Orlando sarei felice in egual modo. Anzi, visto che il 26 febbraio, è il mio compleanno, la vittoria di Tommy sarebbe il regalo più bello”.