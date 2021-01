Alba Parietti: “I parenti di Pretelli mi sono sembrati i più inadatti. Il fratello Giulio mi ha fatto tenerezza”  

Alba Parietti, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha parlato lungamente della sua esperienza come parente di…, mamma di… Francesco Oppini durante la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5’. La showgirl, sui social, ha commentato ampiamente le dinamiche del gioco, attirandosi simpatie e critiche da parte del popolo del web.

La conduttrice ha qualcosa da (ri)dire nei confronti dei familiari di uno dei veterani del reality di Canale 5:

“Fare il parente di un concorrente del Grande Fratello Vip è qualcosa alla quale non si è preparati, perché qualunque cosa accada nella casa ricade su di te: in questo case le colpe dei figli ricadono sui padre. Prima mi hanno accusato di aver fatto uscire Francesco, adesso accusano la mamma di Zorzi di non fare uscire suo figlio: come fai, sbagli. I parenti di Pretelli mi sono sembrati i più inadatti, mancava solo di vedere la nonna al Tg5. Io, almeno, mandavo messaggi criptati a mio figlio, mentre la mamma di Pretelli ha scoperto le carte: capisco l’allure della Gregoraci, ma viene da dare ragione a Pupo quando dice che si vedeva già a Montecarlo. Il fratello mi ha fatto tenerezza perché questo è un mestiere per belve feroci, per gente che ha le spalle larghe, ma per frotuna, è ancora un mestiere. Fare il parente, invece, non è un mestiere. Il povero Pretelli si è dovuto ‘difendere’ dai propri cari. Per la serie: della famiglia mi guardi Iddio che dalla Gregoraci e dalla Salemi mi guardo io”.

Il pensiero di mamma Margherita sulla coppia Pierpaolo – Giulia

Mamma Margherita, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato i motivi che hanno spinto lei e l’altro figlio, Giulio, a rilasciare interviste sui giornali ed ad apparire in tv per raccontare il percorso di Pierpaolo prima accanto ad Elisabetta Gregoraci ed, ora, con Giulia Salemi:

“La cosa peggiore non è che ho avuto mio figlio contro, il peggio è stato vedere i miei figli che litigavano in tv. Quella sera ero a casa, da sola, mi sono sentita in un mare in tempesta. All’inizio è stato troppo bello. Mi scrivevano messaggi stupendi sui miei figli e poi andare negli studi televisivi è proprio un’esperienza, scopri che le persone famose sono perbene. Ho parlato con loro non essendo parte del pubblico, almeno in quel momento: ho incontrato Vladimir Luxuria, Guenda Goria, ho visto in camerino anche Alba Parietti, mentre mi stavano preparando, mi truccavano e mi pettinavano, che pure è un bel momento. Poi, però, si è capovolta la situazione. Dopo aver parlato con Pierpaolo, è cambiato tutto. Credo sia nato un equivoco. Se tornassi indietro, quel discorso lì non lo rifarei, le mie intenzioni erano altre. L’altra faccia della fama è brutta: se parli con milioni di persone, ognuna capisce una cosa diversa. Se mio figlio è felice, lo sono pure io. E’ normale, sono la mamma. Ho fatto una figura…”