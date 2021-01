Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Mi sono vergognato da morire” La reazione di Simone Gianlorenzi  

Andrea Roncato, raggiunto telefonicamente dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, è tornato a parlare, per l’ultima volta, della fine del matrimonio con Stefania Orlando. L’attore, piuttosto provato dalla pioggia di critiche e insulti dopo l’ospitata a ‘Live non è la d’Urso’, ha deciso di chiudere definitivamente l’argomento per concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera:

Roncato: “Non volevo fare televisione. Non volevo andare. Mi sono trovato a non sapere che dire, non ero io. Non volevo far nascere questa polemica. Io faccio l’attore non c’entro con queste cose. Se facessi la televisione mi piacerebbe fare l’ospite o il giurato di un reality, ma non queste cose. Mi sono vergognato da morire, lo ammetto. Ho sbagliato e non aggiungo altro. Non dovevo andar sin dal principio. Maledetto me. Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle falese. Non voglio più replicare, mi sono lasciato convincere a entrare in un argomento che voglio chiudere, ne sono sempre stato fuori e non mi fregano più, anche se mi offrissero tanti soldi. Piuttosto vado a fare il venditore ambulante, con il massimo rispetto per la categoria”.

Anche l’attuale marito della conduttrice, Simone Gianlorenzi, che, nelle varie trasmissioni Mediaset è intervenuto a difesa della moglie, ha reagito alle ultime uscite di Roncato:

“So bene quello che pensa Stefania e so perché è finita con Andrea e, quello che lui ha detto, non è la verità. Non lo era neanche per lui, fino a qualche giorno fa. non mi aspettavo queste sue uscite in un momento in cui Stefania sta vivendo una rivalsa nei confronti della vita e della sua professione. Non credo che gli dia fastidio, per carità, ma ci leggo mancanza di sensibilità e affetto. Proprio adesso devi parlare? Siamo passati dall’essere ‘la mia famiglia’ a essere insultati. E’ un po’ strano, perché lui ha esperienza, se avessi fatto io una gabbia sarebbe stato più comprensibile. Vedo i commenti che lascia sui social… So anche, però, che si è detto dispiaciuto e, conoscendolo, credo più alle sue parole che a quello che ho visto in tv”.