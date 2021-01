Eleonora Giorgi, intervistata, dal settimanale ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha smentito categoricamente le voci di una presunta gravidanza di Clizia Incorvaia, fidanzata di suo figlio Paolo Ciavarro:

“No, chiarisco ufficialmente che non sto per diventare nonna…Almeno non a breve… Clizia Incorvaia non è incinta… Clizia ha solo raccolto una serie di foto per fare una specie di album, alcune le ha pubblicate sui social e si è creato un gran tam tam fondato solo sulla curiosità di chi osserva. Ma assolutamente non è incinta. Clizia e Paolo sono molto attenti vogliono rispettare della tappe precise”.

L’ex di Francesco Sarcina ed il figlio della protagonista di ‘Borotalco’, si sono conosciuti, qualche mese fa, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Dall’uscita dal reality, si sono frequentati, innamorati e mai più lasciati. Però, per l’attrice, le nozze non sono ancora in programma:

“Clizia è stata sposata, prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’. Clizia è una mamma molto presente, attenta al bene della figlia. Insomma ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio. Un figlio rientra nel progetto di una coppia. Ma non ora. Clizia ha una vitalità dirompente, è molto impetuosa, mi piace, mi piace tantissimo. L’arrivo di Clizia nella nostra famiglia la considero una benedizione”.