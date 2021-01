Continua a far discutere, sui social e non solo, la promozione nella finale del Grande Fratello Vip di Dayane Mello. Nella puntata di lunedì scorso, infatti, la modella brasiliana ha ottenuto il riconoscimento di prima finalista della quinta edizione del reality di Canale 5. Tutto merito del televoto che l’ha premiata, permettendole di battere la concorrenza di Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Un verdetto che soprattutto sui social viene contestato in nome di presunte irregolarità sul televoto, dovute al fatto che Dayane sarebbe votata dai fan brasiliani in contraddizione con quanto recita il regolamento della trasmissione. Nel quale si legge che “possono votare solo i residenti in Italia“. Circostanza, questa, mai chiarita dalla produzione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, l’urlo ai vipponi

La novità sta nel fatto che anche i vipponi, attualmente in gara al Gf Vip, hanno scoperto la polemica in questione. Infatti, alcune persone all’esterno della Casa di Cinecittà hanno urlato la frase “Televoto truccato dal Brasile: fuggite dal circo“. Frase che è stata chiaramente sentita dai vipponi che in quel momento si trovavano in giardino. I fortunati, si fa per dire, sono stati Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Tommaso Zorzi, che l’hanno ripetuta a microfoni accesi (come potete verificare guardando il video in chiusura di post).

Chi sono le persone che hanno deciso di lanciare un messaggio ai vipponi spingendoli a lasciare il reality prima della data della finale, prevista per lunedì 1 marzo? E, soprattutto, i concorrenti che hanno ascoltato l’urlo in questione, gli daranno peso chiedendo spiegazioni agli autori? Oppure continueranno a giocare nel reality come nulla fosse?

Le risposte arriveranno nei prossimi giorni e chissà che della questione non se ne parli (finalmente) anche nel corso della diretta di prima serata del Grande Fratello Vip. Che torna col doppio appuntamento settimanale da venerdì prossimo, 29 gennaio.