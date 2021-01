Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello prima finalista: la reazione degli esclusi (video)  

Sonia Lorenzini, ospite di ‘Casa Chi’, per la prima volta, ha svelato un retroscena inedito accaduto, due giorni fa, dietro le quinte del ‘Grande Fratello Vip 5’. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha raccolto le emozioni a caldo degli esclusi dopo la proclamazione di Dayane Mello come prima finalista:

Lorenzini: “Ieri non erano molto contenti, noi non eravamo lì in studio, eravamo dietro le quinte e quando hanno annunciato lei come prima finalista, c’è stato un malcontento generale”.

L’ex gieffina, invece, ha fatto il tifo per la modella brasiliana subito dopo aver appreso la notizia:

“Personalmente sono contenta di Dayane come prima finalista, perché per quello che ho conosciuto io di Dayane, in tre settimane, e per come si è comportata con me non posso che parlarne bene. A volte, però, non sono d’accordo con delle sue uscite, che fa o che dice, ma non riesco a vederla di cattivo d’occhio come fanno gli altri. Con me si è comportata bene.”

L’influencer, infine, ha espresso la propria contentezza perché Rosalinda Cannavò è risultata la meno votata dal pubblico nel televoto a 4 con Dayane, Stefania Orlando e Giulia Salemi:

“Ho goduto come un riccio. Speravo in un’eliminazione lampo. Ed, invece, no. Io non ho particolare simpatia per lei. Rimango coerente con la mia linea. Non la trovo una persona sincera”.

La Lorenzini, infine, ha rivelato di aver interrotto qualsiasi tipo di dialogo con Mario Ermito dopo l’uscita dal ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Con Mario Ermito? Non ci sentiamo, recentemente ha avuto uno screzio con Giacomo e Francesca Cipriani…Non lo trovo coerente, fino a un mese prima dell’ingresso nella casa mi scriveva, quando ha capito che non c’era niente da fare…”.