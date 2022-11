Francesco Chiofalo è tornato a gettare pesanti accuse contro il padre della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi.

A due anni dalla sua separazione da Antonella Fiordelisi – attuale concorrente del GF Vip – Francesco Chiofalo è tornato a gettare pesanti accuse contro il padre della schermitrice, Stefano Fiordelisi, che a suo dire manipolerebbe la figlia affinché lei abbia solamente relazioni con uomini più o meno famosi del mondo dello spettacolo.

“Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”, ha scritto Chiofalo nelle sue stories via social.

Francesco Chiofalo continua a sostenere che il padre di Antonella Fiordelisi avrebbe una posizione di rilievo nelle scelte fatte dalla figlia in ambito amoroso e che sarebbe stato proprio lui a spingere affinché Antonella troncasse la sua liaison con lui.

Chiofalo sostiene anche che l’altro ex di Antonella, Gianluca Benincasa, sicuramente non sarà stato preso in considerazione da Stefano Fiordelisi in quanto poco famoso e ha aggiunto che il parere dell’uomo su Edoardo Donnamaria sarebbe cambiato dopo l’approvazione del pubblico in merito alla sua possibile liaison con la figlia. In tanti si chiedono se, dopo le recenti accuse mosse da Chiofalo contro l’ex suocero, Signorini si deciderà a invitare il personal trainer romano all’interno del suo programma. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma in tanti sperano di saperne presto di più.

