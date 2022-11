Luca Vezil ha rotto il silenzio via social dopo il suo avvistamento in compagnia di una misteriosa ragazza durante la notte di Halloween.

A poche settimane dal suo annuncio d’addio a Valentina Ferragni, Luca Vezil è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza durante la notte di Halloween. L’influencer ha smentito le ipotesi in merito a una sua presunta liaison e via social ha affermato di essere uscito dal locale in cui si trovava in compagnia di altri amici (tra cui la ragazza in questione) che però non sarebbero stati immortalati negli scatti pubblicati da Chi proprio per dare adito al gossip:

“Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?“, ha scritto nei commenti a un suo post.

Valentina Ferragni

Luca Vezil e la nuova fiamma: la smentita

Nessun nuovo amore in vista per Luca Vezil: lo stesso influencer ha smentito i gossip attorno al suo recente avvistamento con una misteriosa ragazza. Anche la sua ex, Valentina Ferragni, ha smentito le numerose indiscrezioni che la volevano accanto a un famoso attore spagnolo e quindi i due, che per 9 anni hanno fatto coppia fissa, sarebbero entrambi single.

Non è dato sapere perché Luca e Valentina abbiano deciso di dirsi addio visto che solo un paio d’anni fa erano andati a vivere insieme e sembravano una coppia unita e affiatata. I due hanno annunciato la loro separazione a mezzo social, specificando di voler mantenere rapporti pacifici.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG