Secondo i rumor in circolazione Totti avrebbe interrotto i rapporti con l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, sollevandolo dall’incarico.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica, Francesco Totti avrebbe tolto l’incarico a Annamaria Bernardini de Pace, la famosa avvocatessa divorzista che si sarebbe dovuta occupare della sua separazione da Ilary Blasi. Secondo i rumor Totti non avrebbe approvato l’accordo consensuale stabilito dall’avvocatessa e dai legali dell’ex moglie e inoltre la sua attuale compagna, Noemi Bocchi, “non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”.

Francesco Totti

Francesco Totti licenzia l’avvocato

La pace tra Totti e Ilary Blasi sarebbe ancora lontana e, secondo i rumor in circolazione, con una nuova udienza ormai alle porte l’ex Capitano della Roma avrebbe deciso di licenziare l’avvocato Bernardini de Pace, che avrebbe trovato il modo di stabilire un accordo consensuale tra lui e l’ex moglie.

A Totti a quanto pare le condizioni stabilite dal legale non sarebbero andate bene e inoltre la sua fidanzata, Noemi Bocchi, non avrebbe gradito i “rilievi” fatti dall’avvocato in merito alla sua esposizione mediatica (diventata continua negli scorsi mesi). I due avrebbero preso una nuova casa insieme a Roma Nord e quindi molto presto Totti potrebbe lasciare la villa condivisa all’Eur con la sua ex moglie. Al momento sulla questione non vi sono conferme e si tratta solamente di ipotesi.

