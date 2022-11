A Belve Eva Grimaldi ha fatto una confessione inedita sulla sua storia d’amore con l’attore Roberto Benigni.

In passato Eva Grimaldi, oggi sposata con Imma Battaglia, è stata legata all’attore Roberto Benigni. Nel 1991 Benigni ha sposato il suo grande amore nonché sua musa ispiratrice Nicoletta Braschi, e sarebbe stata proprio lei a chiedere alla Grimaldi di farsi da parte e non telefonare più a suo marito. “Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente (…) non è durata una notte”, ha dichiarato Eva Grimaldi a Belve, precisando anche di esser stata innamorata dell’attore.

Eva Grimaldi

Eva Grimaldi: la storia d’amore con Benigni

Molti anni fa Eva Grimaldi ha vissuto una liaison con l’attore premio Oscar Roberto Benigni, che nel 1991 è convolato a nozze con Nicoletta Braschi. Sarebbe stata proprio l’attrice a chiedere a Eva Grimaldi di non telefonare più a suo marito e Eva Grimaldi deve aver rispettato il suo avviso perché ancora oggi, a Belve, si è mostrata incerta sul menzionare la sua storia con l’attore.

“Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata”, ha dichiarato l’attrice. Francesca Fagnani le ha comunque chiesto se secondo lei l’attore de La Vita è bella secondo lei fosse innamorato di lei e a tal proposito Eva Grimaldi ha detto: “Penso di sì”.

