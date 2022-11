Secondo il settimanale di Signorini Antonino Spinalbese avrebbe svelato per un motivo ben preciso la data del suo addio a Belen Rodriguez.

Nei giorni scorsi ha fatto discutere l’ammissione fatta da Antonino Spinalbese al GF Vip in merito alla fine della sua unione con la showgirl Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. L’hair stylist ha ammesso che si sarebbero detti addio a dicembre e a seguire ha aggiunto: “Problemi suoi, non miei”. Secondo Chi lo spezzino avrebbe fatto questa confessione seguendo una strategia ben precisa che, ovviamente, gli porterà maggiore visibilità durante la sua partecipazione al reality show.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: la data del suo addio a Belen

Finora Antonino Spinalbese ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua storia con Belen Rodriguez e sembra anche che la showgirl lo abbia diffidato dal fare presunte rivelazioni in merito alla loro liaison (durata circa un anno).

Nei giorni scorsi, forse in vista di una possibile nomination, Antonino si è lasciato sfuggire alcuni particolari sulla data del loro addio (che guarda caso coincidebbe proprio con quella delle prime indiscrezioni circolate sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, attualmente di nuovo insieme). Secondo Chi Antonino avrebbe deciso di portare acqua al suo mulino per restare il più a lungo possibile all’interno della Casa e, magari, conquistare la vittoria. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono come abbia preso la questione Belen, che sembra incurante di ciò che avviene all’interno del reality show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG