L’ex concorrente del GF 3 Fedro Francioni, ha gettato pesanti accuse contro l’ex amico e compagno d’avventura Luca Argentero.

Fedro Francioni è stato un concorrente della terza edizione del Grande Fratello e, durante la sua partecipazione al programma, aveva stretto un importante legame con Luca Argentero che, non molto tempo dopo, è naufragato. Al Corriere della Sera Fedro ha rivelato di considerare il celebre volto tv una vera e propria delusione, e ha spiegato perché:

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi, col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”, ha ammesso.

A quanto pare non corre affatto buon sangue tra Fedro Francioni e Luca Argentero e, nonostante siano passati anni dal loro ultimo incontro, l’ex gieffino (oggi speaker radiofonico) non ha perso occasione per dire la sua sul conto dell’attore, che nel frattempo è diventato uno dei volti più famosi dello spettacolo italiano.

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito nella piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la casa”, ha ammesso Fedro. Luca Argentero replicherà alle accuse del suo ex coinquilino?

Oggi Fedro abita a Tombolo, in provincia di Padova, dove ha costruito una famiglia. Luca Argentero si è affermato come volto tv, e oggi ha trovato la felicità accanto a Cristina Marino (madre di sua figlia Nina Speranza).

