Antonella Elia si è abbandonata ad alcune confessioni intime e inaspettate sulla sua vita sotto le lenzuola.

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane sono riusciti a ritrovare la loro antica alchimia dopo un periodo di crisi, ma inaspettatamente la showgirl ha confessato a Le Iene che, sotto le lenzuola, non riuscirebbe a raggiungere l’apice del piacere. “E’ che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto. Una volta ogni tre mesi”, ha ammesso la showgirl.

Antonella Elia: la confessione intima

Antonella Elia ha fatto alcune confessioni intime a Le Iene, rivelando tra le altre cose di andare a letto con il suo compagno anche 4-5 volte a settimana. La showgirl ha ammesso che però, nonostante tra lei e Pietro tutto scorra liscio come l’olio, avrebbe difficoltà a raggiungere l’apice del piacere. Pietro Dalle Piane come avrà preso la questione?

I due avevano vissuto un momento di crisi dopo la loro partecipazione a Temptation Island, ma Dalle Piane sarebbe riuscito a riconquistare la fiducia della showgirl che, oggi, lo considera il grande amore della sua vita. “Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha ammesso lei con Diva e donna.

