Pietro Delle Piane è tornato a parlare delle sue dichiarazioni riguardanti la sua esperienza a Temptation Island in un’intervista concessa a Superguida TV.

Come ricordiamo, le dichiarazioni dell’attore, rilasciate a Live-Non è la D’Urso, scatenarono non poche conseguenze tra le quali anche un’azione legale, sia da parte di Fascino che di Mediaset.

In breve, Pietro Delle Piane dichiarò di aver recitato un ruolo a Temptation Island, un’affermazione che, secondo Fascino, avrebbe messo in dubbio l’autenticità del programma.

Con queste nuove dichiarazioni, l’attore ha voluto precisare che nessuno, a Temptation Island, gli ha chiesto di recitare un copione e di non aver mai detto qualcosa di simile:

Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella.

Pietro Delle Piane si riferisce soprattutto ad una serie di affermazioni che, anche in quel caso, non gli risparmiarono un bel po’ di polemiche:

Io e lei abbiamo partecipato a Temptation Island Vip come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci. Era la prima volta che partecipavo ad un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive, mi sono trovato schiacciato. Tutto ciò che io ho detto erano cose già note in quanto Antonella ne aveva parlato al GF Vip. Mi riferisco soprattutto alla questione della mancanza di un figlio. Ho sbagliato perché non mi sono regolato. Non volevo offendere nessuno né tantomeno ferire Antonella. Come sono oggi i rapporti con lei? Dopo alti e bassi, tra noi splende il sereno.