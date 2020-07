Temptation Island Oggi, Antonella Elia: "Pietro Delle Piane? Adesso non ho la forza di perdonarlo" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

La decisione finale di Antonella Elia dopo l'ennesimo confronto con Pietro Delle Piane a Temptation Island 7

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo essersi detti addio nel corso dell'ultimo falò, si sono ritrovati, per la prima volta, ad un mese dal termine delle registrazioni di 'Temptation Island'.

Elia: "Io sono andato dal falò inferocita. Ero molto ferita. Pietro non è mai stato assente dal mio rientro a Roma. E' sempre stato presente. Per me è stato un shock emotivo molto forte. Poi mi ha mandato un messaggio d'amore bellissimo alle 5 di mattina e non gli ho risposto. Poi, mi sono sentita in colpa e gli ho detto: 'Non mi sento bene'. E' arrivato con la spesa. Mi ha dato delle spiegazioni e gli ho detto di andarsene via. Pietro mi ha mandato continui messaggi. Ci siamo visti svariate volte. La sua reazione è stata eccessiva, le sue parole, la sua rabbia, la sua gelosia. Ne sono molto innamorata e quindi inizio a credere alle cose che mi dice. Ho capito quanto sono gelosia di lui. Pietro mi manca tanto. E' la passione, il divertimento, l'avventura, l'eccesso. Anche io sono eccessiva. Sono innamorata di Pietro anche eccessivo".

L'attore le legge una lettera molto romantica e le regala un mazzo di rose rosse per il loro mesiversario (Qui, il video):

Delle Piane: "E' bello vederti. Devo dirti una cosa che ti ha ferito tantissimo. Ho pronunciato una parola bruttissima, arida. Ti chiedo scusa davvero. Non penso che tu lo sia. Ma che tu sia generosa, buona, profonda, sensibile. Ti voglio anche spiegare perché mi sono comportato così. Ci siamo scontrati con noi stessi, con le nostre paure. Mi sono sentito deriso, tradito da te. Non mi voglio giustificare. Ho sbagliato alla grande, ho perso il controllo della situazione. Mi sei mancata tantissimo. Merita solo cose belle. Io devo farla felice, voglio farla felice".

Pietro le dà una chiara spiegazione del presunto bacio con una tentatrice:

Delle Piane: "L'ho fatto per fare arrivare un messaggio a te, poi, me ne sono pentito. Oggi ho raggiunto l'obiettivo perché ho scoperto che lei è gelosa. Io ti chiedo di rischiare con me, rischiamo assieme. Sarà un'avventura, una nuova avventura. Ti amo Antonella. Ti amo davvero".

A 10 giorni dall'ultimo incontro televisivo, la showgirl ha deciso di registrare un nuovo lungo sfogo:

"Mi sono trovata ad essere di nuovo molto ferita, colpita nella mia dignità di donna. Colpisce tante persone, tante donne che come me non hanno figli. Mi è difficile elaborare e superare perché sono conscia anche del fatto che una ferita non deve necessariamente portare alla vendetta e alla rottura. Le ferite vanno elaborate e che si possano guarire. Pietro è molto altro rispetto a quelle che avete visto se no non mi sarei innamorata follemente di lui. Ci vuole una vita per conoscere se stessi, e conoscere il proprio compagno. Quello che avete visto e sentito non mi piace, non è bello e accettabile. La vita è la mia e non posso essere io che decidere se perdonare Pietro. Che io valuterò attentamente. Il perdono non è segno di debolezza ma di forza. Io spero vivamente di poterlo perdonare. Adesso non ho la forza di perdonarlo. Ho deciso di prendere del tempo per me e stare sola. Io sono divisa tra cuore e ragione. Adesso prevale la rabbia e la delusione, la dignità offesa. In questi discorsi sono state coinvolte molte persone. Pietro è un mondo meraviglioso e ci tengo che non venga additato come un mostro perché non lo è".