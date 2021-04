Prossimamente novità interessanti per i cavalieri, le dame, i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne. Gli sviluppi dei protagonisti, le situazioni lasciate in sospeso, nuove frequentazioni e rotture. Tutto questo – e non solo – è sorto dalle registrazioni fatte nelle giornate del 24 e 25 aprile (sì, hanno registrato anche nel giorno della festa della liberazione) e a dare le ultime news ci ha pensato il portale IlVicoloDelleNews.it

Partiamo da Gemma: la dama aveva lasciato il numero ad uno degli uomini in parterre, Antonio. Il signore ha già messo in chiaro le cose, tra di loro ci può essere solo amicizia. Una sottolineatura che a Gemma non è andata giù, lo afferma nel video-sfogo in cui critica ancora una volta Tina additandola per essere la causa delle rotture con i suoi corteggiatori: “Gli uomini scappano e pensano che io sia interessata solo al sesso“.

Sempre Gemma ha un conto in sospeso con il cavaliere Aldo. Lei non sembra essere particolarmente convinta di proseguire (“ci frequentiamo in amicizia” dice), lui invece non vuole fermarsi all’essere solo amico. Nell’esterna si sono goduti una serata davanti alla tv per guardare Amici fra un abbraccio e una presa di mano, al rientro in studio Aldo ha cambiato drasticamente le cose con l’intenzione di chiudere la frequentazione. Questo provoca il pianto di Gemma, dispiaciuta. La reazione fa pensare ad Aldo che Gemma potrebbe tenere a qualcosa di più che una normale amicizia. Gianni e Tina criticano Gemma perché a loro parere le lacrime sono solo per la paura di restare sola.

Samantha e Alessio proseguono la conoscenza in acque agitate. A quanto trapela, lui non si è presentato ad un’esterna ma dice di averlo fatto per mettere lei alla prova. Per rassicurarla, Alessio ha videochiamato suo padre e fare le presentazioni.

Con l’esterna di Bohdan, Samantha prima si è divertita a fare del karaoke con lui e poi – una volta staccate le telecamere – pare che i due si siano baciati! Alessio, infuriato, discute con Samantha. La tronista cerca di riportarlo alla ragione affermando che lei è nel trono per fare una scelta onesta. Tensioni tra Samantha e Alessio al momento del ballo: “Se mi va ballo – dice lui – sennò balli da sola”

Amodio e Francesca proseguono la frequentazione nonostante qualche problema di gelosie, mentre per Sara e Biagio le cose si stanno rimettendo al loro posto. Lui ha tenuto una signora che si è presentata in trasmissione per fare la sua conoscenza. Sara non è sembrata particolarmente felice di questo, ma le cose si sono risistemate in poco tempo. Biagio infatti ha deciso di tagliare corto con la donna scesa per lui perché è più coinvolto da Sara. La corteggiatrice di Biagio, risentita dal rifiuto, arriva in studio sorpresa dalla scelta dell’uomo. Biagio ha deciso in quel momento di chiudere la conoscenza e proseguire con la dama perché sente qualcosa di più serio ed è pronto a portarla fuori dalla trasmissione.

Per il trono di Giacomo: caos per i rapporti con Martina e Carolina. Ha avuto un’ottima esterna con Martina, mentre Carolina, appena iniziato il filmato, sarebbe andata via dallo studio per la rabbia. Giacomo raggiunge Carolina per chiedere cosa è successo, lei si sfoga dicendo che non sente più la stessa alchimia che c’era prima. Lui ha provato a rassicurarla dicendo che le piacciono entrambe e che non ha nessun timore delle reazioni né dell’una, né dell’altra.

Giacomo è ancora indeciso su come proseguire il suo trono, una volta che Maria gli ha chiesto con chi volesse ballare lui ha risposto: “Con nessuna”.