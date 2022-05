Sophie Codegoni ha rotto il silenzio sul suo ex, Matteo Ranieri, che ha scelto Valeria Cardone a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha definitivamente archiviato la sua storia con Matteo Ranieri e oggi sembra più felice che mai accanto ad Alessandro Basciano (conosciuto nella casa del GF Vip 6). L’influencer ha confessato cosa ne penserebbe della scelta di Matteo, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Valeria Cardone.

“Io ero nella casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi”, ha dichiarato Sophie a Fanpage.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

Nessun rancore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: oggi l’influencer è felice al fianco di Alessandro Basciano, con cui sogna di avere presto un figlio e una casa tutta sua. Matteo Ranieri – con cui la liaison era durata meno di un batter di ciglia – nel frattempo sembra aver ritrovato la serenità con Valeria Cardone, conosciuta anche lei al dating show di Maria De Filippi.

In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e, nei giorni scorsi, Valeria aveva replicato ad alcune ipotesi riguardanti una presunta strategia che lei e Matteo avrebbero utilizzato per farsi notare dai fan dei social. Sulla questione emergeranno altri dettagli? I fan sperano proprio di sì e sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG