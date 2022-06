Le amiche di Federica Pellegrini l’hanno portata a sorpresa a Formentera per il suo addio al nubilato. Tutto quello che c’è da sapere.

Federica Pellegrini sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza a Formentera con le sue amiche, che l’hanno trascinata via di casa nel cuore della notte per festeggiare il suo addio al nubilato. A fine agosto la campionessa convolerà a nozze con Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: l’addio al nubilato

Tutto sarebbe pronto per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che a fine estate diventeranno marito e moglie. Nel frattempo la Divina si sta godendo una vacanza a sorpresa in compagnia delle amiche e delle ex compagne di nuoto, che l’hanno portata a Formentera per il suo addio al nubilato. Sui social la campionessa ha postato alcune foto dove è ritratta mentre si gode la spiaggia e il divertimento in compagnia delle sue più grandi amiche, con un costume da bagno con scritto “Bride to be”.

Le nozze si terranno a Venezia e a Chi la Pellegrini ha confessato: “Vogliamo che sia un matrimonio divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama…”. A seguire la coppia andrà a vivere in una casa più grande a Verona e la campionessa non ha nascosto che Matteo Giunta vorrebbe presto un figlio insieme a lei.

