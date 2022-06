Lulù Selassié è tornata a parlare del dolore a lei causato dalla fine improvvisa della sua storia con Manuel Bortuzzo.

Appena un mese dopo la fine del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso di dire addio a Lulù Selassié, che non sta vivendo un momento particolarmente roseo: l’ex gieffina si è vista costretta a rinviare la sua festa di compleanno a Napoli perché nessuno tra i suoi ospiti aveva aderito, e come se non bastasse proverebbe ancora dei sentimenti per il nuotatore che però, alcune settimane fa, è stato paparazzato con la sua ex, Federica Pizzi. “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici.. Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha rivelato lei a Casa Chi.

Lulù Selassié: il dolore per l’addio di Manuel

Manuel Bortuzzo ha detto addio a Lulù Selassié senza guardarsi indietro e oggi sembra che abbia definitivamente voltato pagina, forse riavvicinandosi alla sua ex, Federica Pizzi. La questione ovviamente non manca di procurare sofferenza a Lulù che, invece, sarebbe ancora innamorata di lui.

Dopo la fine ufficiale della loro liaison, Lulù ha dichiarato che avrebbe saputo della decisione di Manuel di dirle addio da un comunicato ufficiale del nuotatore e a seguire ha dichiarato che, a suo avviso, la famiglia di lui non l’avrebbe mai accettata, ostacolando la loro liaison fin dall’inizio. “Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e Manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all’improvviso. E’ stato molto imbarazzante”, ha dichiarato Lulù a Chi.

