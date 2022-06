Alvin ha rotto il silenzio in merito ai suoi presunti dissapori con la storica collega Ilary Blasi e ha svelato la sua verità sulla vicenda.

In tanti sui social hanno notato gli scambi di frecciatine tra Alvin e Ilary Blasi all’isola dei Famosi e, per questo, hanno pensato che tra i due fosse sorta una qualche forma di antipatia. A smentire le indiscrezioni a tal proposito ci ha pensato lo stesso inviato del reality show, che a Casa Chi ha ammesso:

“Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più caz***ni. Questa è un’edizione più coesa rispetto alle altre, è nata sotto un buon cielo e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”.

Alvin

Alvin: la verità sul rapporto con Ilary

Alvin ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Ilary Blasi e ha smentito le ipotesi in circolazione in merito alla loro presunta antipatia. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha anche specificato che lui e Ilary sarebbero amici da ben 24 anni e che, finora, il loro rapporto sarebbe rimasto invariato nel tempo.

Per quanto riguarda la conduttrice nelle ultime ore è stata investita da un altro clamoroso gossip sulla sua vita privata: secondo i rumor in circolazione infatti lei e Totti avrebbero deciso di avere il loro quarto figlio. La coppia confermerà la notizia?

