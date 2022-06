Fedez ha condiviso sui social alcuni audio strazianti della seduta fatta dallo psicologo dopo aver scoperto di avere il cancro.

Fedez nei mesi scorsi ha subito un delicato intervento per via di un tumore neuroendocrino del pancreas. Nelle scorse ore il rapper ha postato sui social alcuni audio strazianti dove lo si sente piangere disperatamente durante il colloquio fatto con il suo psicologo dopo aver avuto la diagnosi della malattia. “Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”, ha scritto sui social il rapper.

Fedez: gli audio strazianti con lo psicologo

Solo nei giorni scorsi, grazie ai risultati dell’esame istologico, Fedez ha potuto tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le sue condizioni di salute. Il rapper nelle scorse ore ha voluto condividere con i fan gli audio strazianti del colloquio da lui avuto con il suo psicologo dopo che gli è stata diagnosticata la malattia. In uno dei messaggi si sente dire a Fedez: “Ho paura di morire”, e ancora: “I miei figli non si ricorderanno neanche di me”. Uno dei messaggi invece è riferito a sua moglie, Chiara Ferragni, su cui il rapper ha detto: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”.

