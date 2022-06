Ornella Muti ha postato sui social la sua prima foto in compagnia del quarto nipotino, Edoardo, e ha scritto un messaggio importante per i fan.

Ornella Muti ha avuto il suo quarto nipote, Edoardo, primo figlio di suo figlio Andrea Fachinetti. Sui social l’attrice ha postato una tenera foto in cui è ritratta sorridente mentre il bambino le stringe un dito con la sua manina e a seguire lei stessa ha svelato – nella didascalia all’immagine – di non aver volutamente mostrato il volto del piccolo per proteggere la sua privacy. “I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”, si legge nella didascalia allo scatto.

Ornella Muti: è nato il quarto nipote

Più felice che mai Ornella Muti è stata ritratta dalla figlia Naike mentre coccolava il suo quarto nipotino, Edoardo, figlio di Andrea Fachinetti e della sua compagna, Carol. L’attrice ha altri tre nipoti avuti dalle figlie, Naike e Carolina.

Andrea Fachinetti è senza dubbio il figlio più riservato dell’attrice e sui social non sono molte le immagini da lui condivise e riguardanti il suo privato. A rivelare l’arrivo del piccolo Edoardo era stata la sorella dell’attore, Naike, che attraverso i social aveva annunciato: “Zia per la terza volta! Però questa volta è mio fratello Andrea e Carol a farci questo dono immenso”. Oggi lei e la sorella Carolina, così come la nonna Ornella, sono più felici ed emozionate che mai per il nuovo arrivo in famiglia.

