Dopo una settimana di silenzio sui social, Emma Marrone è ospite al podcast di Francesca Michielin: lo scambio di messaggi tra le due amiche.

È passata poco più di una settimana dall’annuncio della morte del padre di Emma Marrone, a cui la cantante era legatissima. È stata proprio lei a dare la notizia tramite un post Instagram con un addio e una dedica per il padre, morto di leucemia all’età di 66 anni. Sono stati giorni difficili, in cui la cantate si è allontanata dai social per stare insieme alla famiglia in questo periodo buio. Una settimana di silenzio, fino a ieri, 12 settembre, quando sui social è stato svelato da Francesca Michielin che Emma sarà la protagonista dell’ultima puntata del suo podcast. Le due donne sono legate da una fortissima amicizia, e sui social si sono scambiate dei messaggi di amore e di supporto.

Lo scambio di messaggi tra Emma e Francesca Michielin sui social

View this post on Instagram A post shared by Francesca Michielin (@francesca_michielin) Nel post su Instagram Francesca Michielin scrive una breve dedica ad Emma Marrone: “Artista a tutto tondo, collega, amica e sorella, @real_brown è la prossima ospite di #Maschiacci”. Al post Emma si è raccontata, ha rivelato i momenti più difficili della sua malattia e ha parlato più volte anche dei suoi genitori. È stata la mamma ad iscriverla ai cast di Amici, mentre il papà avrebbe voluto che lei puntasse su un lavoro più sicuro. Parlando della mamma aggiunge: “Mia madre mi ha insegnato a non puntare tutto sull’esteriorità. La bellezza è un dono, una forma di fortuna. Non ho mai puntato sull’esteriorità, perché penso che sono più interessanti le cose che ho dentro”.

