Di recente Emma Marrone ha confessato di essere favorevole alle adozioni e alla fecondazione assistita e non ha nascosto che un giorno le piacerebbe avere un figlio anche senza un partner. La questione ha sollevato una bufera in rete e un hater della cantante ha scritto: “Ma scusate sta (si può dire) z***a li ha girati e rigirati tutti… poi voleva un bambino… come comprare un oggetto nuovo (…) io penso che quando perdono popolarità dicono e fatto di tutto per far parlare di sé”. La replica della cantante non si è fatta attendere.

Emma Marrone

Emma Marrone: la replica sui figli

Al settimanale Gioia Emma Marrone ha recentemente confessato che un giorno le piacerebbe avere un figlio e che, se non riuscisse a trovare un “padre degno e affidabile”, sarebbe disposta ad averlo anche da sola.

La questione ha sollevato alcune polemiche in rete e in queste ore un utente su Twitter ha attaccato la cantante, che ha deciso di replicare personalmente via social. “Ti ho scelta come esempio dello schifo più totale che circola su Twitter. Adesso hai anche tu un po’ di popolarità. Ma non ti montare la testa”, ha scritto Emma condividendo il tweet in questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

