Reduce dalla sua esperienza al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con Edoardo Donnamaria.

Nonostante gli alti e bassi vissuti al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano essere più felici e uniti che mai e l’ex schermitrice ha rotto il silenzio in merito al loro desiderio di avere un figlio insieme. “In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di diventare mamma, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa cosa”, ha confessato a Casa Chi.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: la confessione sui figli

Una volta lasciata la casa del GF Vip Antonella Fiordelisi non ha fatto segreto di non riuscire a separarsi dal fidanzato Edoardo Donnamaria, con cui oggi farebbe la spola tra Milano e Roma per poter trascorrere con lui ogni momento disponibile. Antonella non ha inoltre nascosto che la sua storia con Edoardo sarebbe importante e che avrebbero già pensato di avere insieme un bambino. La coppia annuncerà presto l’arrivo di un bebè? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due per adesso sembra si stiano godendo la loro storia per la prima volta lontani dalle telecamere.

