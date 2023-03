Belen Rodriguez ha deciso di smentire le indiscrezioni in merito alla sua terza gravidanza con una foto ironica sui social.

Da giorni si vocifera che Belen Rodriguez aspetti il terzo figlio insieme a suo marito, Stefano De Martino, e a smentire i rumor in circolazione ci ha pensato la stessa showgirl, che si è fatta fotografare con due suoi collaboratori (Lollo e Antonio Perfetto) mentre indossava (così come loro) un finto pancione. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due”, ha scritto ironica la showgirl nella didascalia all’immagine.

Belen Rodriguez smentisce la terza gravidanza

Nessuna cicogna in arrivo per Belen Rodriguez che in queste ore, attraverso i social, ha postato una foto ironica in cui è ritratta con un finto pancione e ha ironizzato sui gossip in merito alla sua presunta, terza gravidanza.

Belen è già madre dei due figli, Santiago e Luna Marì, e in passato non ha fatto segreto che le sarebbe piaciuto un giorno avere un altro figlio insieme al marito Stefano De Martino, con cui è tornata insieme un anno fa. Al momento i due continuano a proteggere la privacy attorno alla loro vita privata e non è dato sapere se avranno presto un altro bebè.

