Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sulla gravidanza di Diletta Leotta, che nei giorni scorsi ha dato il lieto annuncio via social.

Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta insieme al fidanzato Loris Karius e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più in merito all’arrivo del suo bebè. Secondo il settimanale Chi la conduttrice sarebbe in attesa di una figlia e molto presto potrebbe dare il lieto annuncio insieme al fidanzato (con cui, nel frattempo, si sta godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax a Dubai).

Diletta Leotta: i retroscena sulla gravidanza

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio e, direttamente da Dubai, ha postato sui social la prima foto del suo pancino.

“La prima vacanza insieme”, ha scritto la conduttrice, che oggi sarebbe più felice che mai accanto al fidanzato Loris Karius. Secondo Chi i due annunceranno presto l’arrivo di una bambina, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e, dopo l’annuncio della gravidanza, Diletta Leotta si è chiusa nel massimo riserbo. In tanti tra i fan della conduttrice sono impazienti di saperne di più sulla sua prima gravidanza e sono curiosi di sapere dove lei e Karius decideranno di crescere il loro bebè (i due attualmente fanno la spola tra Milano e Londra).

