Secondo indiscrezioni Amadeus starebbe facendo di tutto per avere al suo fianco Chiara Ferragni a Sanremo 2024.

Amadeus non ha fatto segreto di aver corteggiato a lungo Chiara Ferragni per averla al suo fianco in veste di co-conduttrice a Sanremo 2023 e, secondo Chi, il conduttore starebbe proseguendo la sua opera di corteggiamento per avere di nuovo al suo fianco l’influencer anche a Sanremo 2024, e addirittura per tutte e 5 le serate della kermesse. Al momento sulla questione non vi sono conferme e, secondo il settimanale, Chiara Ferragni sarebbe orientata verso il no.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la proposta di Amadeus per Sanremo 2024

Chiara Ferragni è stata senza dubbio la protagonista più discussa del Festival di Sanremo 2023 e sembra che il conduttore della kermesse Amadeus la voglia di nuovo al suo fianco per l’edizione 2024 dello show.

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e lo stesso settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere che, al momento, l’influencer sarebbe orientata sul declinare l’offerta. Chiara Ferragni non si è sbilanciata in merito alla questione ma sembra che abbia incontrato Amadeus e sua moglie Giovanna a pranzo proprio per discutere di un suo ipotetico ritorno all’Ariston. L’influencer stupirà i suoi fan replicando la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice?

