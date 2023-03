Nina Moric è stata avvistata per le vie di Milano con la sua presunta nuova fiamma: si tratta di un famoso critico d’arte.

Nuovo amore in vista per la showgirl Nina Moric? Il settimanale Chi ha fatto sapere di aver avvistato l’ex moglie di Fabrizio Corona in compagnia di Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte che condividerebbe con la showgirl proprio questa passione (la Moric infatti dipinge quadri). Al momento non è dato sapere se i due stiano insieme e i fan sono curiosi di saperne di più.

Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi insieme

A sorpresa Nina Moric è stata avvistata da Chi con il critico d’arte classe 1986 Daniele Radini Tedeschi. Al momento non è dato sapere se i due facciano coppia fissa e la showgirl, dopo l’addio a Luigi Mario Favoloso (oggi legato a Elena Morali) ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Nina Moric ha un figlio, Carlos Maria, avuto insieme al suo celebre ex, Fabrizio Corona. I due hanno avuto svariate battaglie legali per l’affidamento di Carlos e più volte la showgirl si è scagliata contro l’ex marito via social. Secondo Chi il ragazzo sarebbe stato presente all’evento artistico in cui sua madre avrebbe incontrato per la prima volta Radini Tedeschi, segno che le cose tra i due siano finalmente migliorate.

