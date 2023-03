Ezio Greggio ha affidato alle pagine di Novella 2000 una lettera fiume indirizzata alla collega e amica Maria De Filippi.

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si è trovata senza dubbio a vivere uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita. Sulla questione è intervenuto Ezio Greggio che, con una lettera pubblicata sul settimanale Novella 2000, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla conduttrice e ha voluto esortarla a non dire addio al suo lavoro.

“Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento. Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni”, si legge nel messaggio del conduttore.

Ezio Greggio ha scritto una speciale lettera all’amica e collega Maria De Filippi, che senza dubbio avrà piacere a sentire lui e i suoi tanti amici vicini dopo la dolorosa scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso.

A pochi giorni dal suo lutto la conduttrice ha deciso di tornare a lavoro e ha preferito non parlare pubblicamente del suo dolore in un momento tanto delicato. Ezio Greggio a tal proposito le ha voluto esprimere la sua solidarietà e la sua vicinanza, e nel suo messaggio ha scritto: “Ti ho rivisto in onda dopo la pausa doverosa e rispettosa in televisione, e ho letto nei tuoi occhi quella malinconia che nasce da una perdita così grande“, ha scritto il conduttore alla famosa collega.

