In un’intervista a Gente, la conduttrice Elisa Isoardi ha raccontato la sua esperienza all’Isola dei Famosi. La presentatrice ha dovuto ritirarsi dal gioco per un problema alla retina. I medici avevano deciso che sarebbe stata la cosa migliore da fare data la gravità del problema.

La Isoardi ha dichiarato al settimanale che non temeva i giudizi dei social, quanto piuttosto quelli di una persona a lei molto più vicina:

“Avevo paura del giudizio di mia madre, non dei commenti su Instagram ma quelli di mia madre si, perché all’Isola sai come entri ma non sai mai come vieni fuori, magari avevo sbagliato qualcosa“.