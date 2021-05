Isola dei Famosi 15, il padre di Awed: “Mi fai sentire fiero di te, sei più forte di quanto pensi”

Nella diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 15, spazio per una sorpresa ad Awed, uno dei concorrenti protagonisti di questa edizione. L’influencer in un confessionale ha espresso il desiderio di poter avere un parere da parte di una persona importante della sua vita: suo padre:

Sono trascorsi 65 giorni da quando sto nell’Isola e se c’è qualche pensiero che mi pervade l’anima è sapere cosa pensa mio padre del mio percorso e non solo nel gioco, ma anche cosa pensa di me. Perché nei suoi confronti – soprattutto nell’adolescenza – ho sempre parlato poco con lui e mi sono esposto poco.

E prosegue

Lui era una persona fredda, lasciava poco spazio alle discussioni. Quando sono andato via di casa, la sua presenza mi è mancata tantissimo. Mi manca la sua onestà, la sua lealtà. Ed oggi, col senno di poi, a 24 anni ho pensato che forse avrei potuto chiedergli qualche consiglio in più.

Parlando con Ilary, Awed fa delle considerazioni a cuore aperto: “Lo amo alla follia, sono quelle parole che forse a casa non avrei pensato di dire, ma vivere nella solitudine qui mi ha fatto pensare a cose che prima non avevo preso in considerazione“. Non riesce a proseguire e le lacrime scorrono sul suo volto “E’ il momento più difficile della mia vita” dice.

Sono stato forse troppo orgoglioso di me stesso, sono andato avanti sempre con dei paraocchi. Ho sempre cercato di comunicare con i miei solo con traguardi raggiunti e mai con le parole. L’isola è un viaggio dentro se stessi, mi sto conoscendo tantissimo e sto capendo quanto sono importante i miei genitori. Perché spesso nei ritmi frenetici della vita perdiamo le cose più importanti ed essenziali. Senza ombra di dubbio l’Isola mi darà un’occasione di poter cambiare. A 24 anni voglio essere meno ingenuo di quanto lo son stato in adolescenza.

Per lui arriva la lettera di suo padre, letta dalla sua voce: