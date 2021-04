Elettra Lamborghini avrebbe fatto L’Isola dei Famosi da concorrente qualche anno fa, ma adesso starebbe valutando che vi parteciperebbe magari al compimento dei quarant’anni. È quando ha dichiarato la cantante al Corriere della Sera in un’intervista a Chiara Maffioletti.

L’artista rivela che il suo ruolo da opinionista al reality di Canale 5 non è affatto facile:

“Il mio non è un ruolo semplice, nonostante quello che si possa pensare. Anzi, forse è più complicato che condurre: devi stare attenta a cosa dici, a come le dici. Ne sono onorata”.

La Lamborghini è principalmente una cantante, ma si dice consapevole da tempo che probabilmente avrebbe seguito un percorso parallelo tra musica e televisione. L’interprete dichiara che non esclude un impegno più in prima persona all’interno di una trasmissione televisiva:

“Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando. Certo, non mi ci vedo alla guida di “Chi l’ha visto…?” ma di un reality perché no? Potrebbe essere divertente. Mi fido molto di me stessa e delle mie sensazioni: se arriverà l’occasione giusta lo sentirò”.

Lo scorso settembre Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese Afrojack, dichiarando di essere cambiata in molte cose. Per esempio, ha confessato di andare in discoteca ma non più “per cercare il gallo nel pollaio“. “Sto benissimo con lui“, ha aggiunto.

Qualche settimana fa la cantante ha dovuto affrontare il Covid, ragion per cui non era presente alla prima dell’Isola dei Famosi:

” I primi giorni ho avuto paura. E poi stare a casa soli non è bello. Il tempo non passa più e la sensazione è come se avessi la peste: devi stare lontano da tutti per non fare del male“.

Infine, ventila un ritorno a Sanremo, ma non con un pezzo qualunque:

“Sì, potrebbe. Ma devo andarci con il singolo della vita, se no non ci torno. E l’anno scorso chi l’aveva il singolo della vita al Festival? Io. Ho fatto ballare tutti fino alla fine dell’estate”.

Foto: account Instagram Elettra Lamborghini