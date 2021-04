Tommaso Zorzi compie oggi 26 anni. Al vincitore del Grande Fratello Vip 5 hanno scritto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Naturalmente, la lista non poteva iniziare da Stefania Orlando. L’ex conduttrice de Il lotto alle otto si è rivelata la migliore amica dell’influencer milanese all’interno del reality show di Canale 5. Oggi i più giovani la chiamerebbero “bff”, ovvero “best friend forever“. Auguri telegrafici ma intensi.

Molto più struggente invece la dedica di Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, che scrive un post strappalacrime per Zorzi scomodando addirittura Borges:

“Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,

però posso ascoltarli e dividerli con te.

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te.

Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada.

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei,

però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.

Non giudico le decisioni che prendi nella vita,

mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti,

però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.

Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore,

però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere,

solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico.

In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico,

in quel momento sei apparso tu…

Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa

di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista.

Basta che tu mi voglia come amico.

Non sono gran cosa,

però sono tutto quello che posso essere.

Poi ho capito che siamo veramente amici. #jorgeluisborges auguri @tommasozorzi”.

A seguire ovviamente l’amico amatissimo Francesco Oppini, più conciso di sua madre ma comunque intenso. Il ragazzo ha scritto su Instagram:

“Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni”.

Agli auguri di Oppini si sono poi accodati Patrizia De Blanck e Simone Gianlorenzi, quest’ultimo marito di Stefania Orlando.

Foto: account Instagram Tommaso Zorzi