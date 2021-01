Tommaso Zorzi incontra Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5: “Che bello vederti” (video)  

Nel corso della trentaquattresima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 25 gennaio 2021, Francesco Oppini ha incontrato l’amico Tommaso Zorzi a due mesi dalla sua uscita dalla casa (Qui, il video):

Oppini: “Ti ho promesso di esserci o sbaglio? Sono qua come ti avevo detto, ancora più vicino rispetto all’altra volta. Ho provato a farti forza perché un amico fa anche questo. Ma un vero amico ti dice anche le cose come stanno. Io capisco quanto sia difficile questo momento, ci sono passato un mese e mezzo fa. Qualsiasi scelta tu possa prendere non ti renderà felice da subito perché è comunque complicata.

Io voglio che tu sappia che qualunque cosa tu decida di fare sarà appoggiata da me, da te, da tua mamma, da Gaia, da Lazzaro, da tutti quelli che ti sostengono, nel bene e nel male. Devi scegliere la cosa che ti fa stare meno male in assoluto. Hai parlato di bastone. Io sono qui a sorreggerti. Mi fa piacere vederti sorridere almeno adesso. Con Stefania sei stato un grande. Hai dimostrato di avere dei valori importanti che erano quelli che ho sempre visto in te. Stefania ti vuole molto bene e non è l’unica. Io avrei provato a fare anche io. Tu devi fare quello che ti fa meno peggio senza pensare ad altro”.

Zorzi: “Che bello vederti. Ti volevo dire che io purtroppo ho sempre sofferto d’ansia. E’ stata una cosa che mi ha travolto e che ha sempre avuto la meglio su di me. Molte volte, qui dentro ho detto: ‘Lascio tutto e me ne vado. Non ce la faccio più a gestirla. Né sfoghi. Non ho mezzi per poterla combattere’. Se tante volte l’ansia mi ha impedito di fare quello che mi piaceva e mi ha reso meno felice, io, questa volta, voglio vincerla. Voglio rimanere qui dentro fino a che mi sarà concesso dal televoto. E’ un modo che mi sono dato per diventare più grande e di dimostrare di essere più forte dell’ansia”.

Oppini: “Potresti uscire anche adesso, per me il Grande Fratello l’hai già vinto”.

Zorzi: “Dopo aver dimostrato al pubblico che so fare, io, adesso, voglio dimostrare a me stesso cosa so fare e la persona che sono”.