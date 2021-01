Questa sera, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, condotta da Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati tra i protagonisti della settimana appena trascorsa.

Da ricordare, ovviamente, il momento di crisi vissuto da Stefania, che è stata ad un passo dall’aprire la porta rossa dopo essere venuta a conoscenza di una serie di dichiarazioni recenti di Andrea Roncato, suo ex marito.

Durante il weekend, però, Tommaso e Stefania avrebbero confidato ai loro coinquilini anche l’intenzione di abbandonare il gioco.

La notizia del nuovo prolungamento, infatti, ha destabilizzato sia la conduttrice che l’ex protagonista di Riccanza.

Alcune espressioni utilizzate da Stefania Orlando hanno reso bene l’idea della sua comprensibile stanchezza:

C’è il fatto che uno crede di non avere più nulla da dare, da dire e da dare. Di cosa possiamo parlare, ormai? Io ho detto a Rosalinda: “Dimmi qualcosa che non mi hai mai detto!”. È il sentimento comune di chi sta qui da troppo tempo. Che ci diciamo? Che ci raccontiamo? Non possiamo metterci a dipingere tutti i giorni.