Pomeriggio 5, la lite tra Lucia Bramieri e la vedova di Gino per il Telegatto: “Se parlo io crolla il mondo” (video)  

Oggi, lunedì 25 gennaio 2021, a ‘Pomeriggio 5’, Lucia Bramieri ha manifestato pubblicamente l’intenzione di restituire alla vedova di Gino Bramieri, Angela Baldassini, il Telegatto, vinto dall’attore nel 1996.

L’ultima compagna del comico milanese è intervenuta, telefonicamente, in diretta, per dare la propria versione dei fatti (Qui, il video):

Baldassini: “Ero in negozio, mi hanno avvertito. Sono salita subito in casa. Ho fatto in tempo per ascoltare questa cosa. Volevo replicare. E’ ora di farla finita. Non se ne può più. Lasciamolo riposare questo povero uomo. Lucia non abbiamo mai avuto rapporti. Non ti conosco. Ti ho visto tre volte nella mia vita. Tu sai la verità di tutto ciò. Lucia, per cortesia, non parlare sempre tu. Io voglio che il mio nome non si faccia più. Il rapporto di 17 anni con Gino… tu non sai nulla, di questa famiglia. Sei entrata solo un anno. Non mi far dire la verità. Sono una persona perbene. Non mi piace il gossip, non amo mettermi in mostra. Ho bisogno di serenità. Mi hai rovinato la vita, a me e a Gino che non si meritava tutto questo”.

Il primo confronto tra Lucia Bramieri ed Angela Baldassini

Barbara d’Urso ha cercato di ristabilire un clima più distensivo in studio ascoltando la signora al telefono assai agitata:

Baldassini: “Sono andata in analisi per questa cosa. Perché questa signora non ha parlato subito. Io so la verità. Se parlo io crolla il mondo. L’amore con Gino è mio. Io non devo mettere la pietra sopra a nessuno perché non ho bisticciato con nessuno. Tu lo sai come siamo andate a ritirare quel Telegatto dopo 20 giorni Gino è morto. Lo so solo io come ho sofferto. Tu non c’eri. Sei una bugiarda, sei una mascalzona. Fatti un esame di coscienza. Non voglio confrontarmi con te, sei stata una mascalzona. E’ ora di farla finita. Voglio vivere la mia vita in pace. Ho 74 anni e non mi merito questo”.

La conduttrice promette alla Baldassini che “se questa cosa ti fa soffrire in questo modo non ne parliamo più”.

Baldassini a Lucia Bramieri: “Aveva un valore affettivo. L’hai rivoluto, mi hai fatto la guerra? Questo Telegatto non mi appartiene più, portalo dove ti pare. Tu vuoi stare sempre in televisione, vuoi solo apparire. Se non parli di questo, di cosa puoi parlare. Vai a lavorare. Lasciatemi vivere la mia vecchiaia in pace. Sono una persona pulita. Dì la verità, bugiarda. Se parlo io crolla il mondo. Mi ha fatto troppo male. Devi stare zitta. Hai ingannato il mondo. Bugiarda, sei bravissima a parlare”.