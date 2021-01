Nelle ultime ore Andrea Roncato è tornato a commentare delle critiche forti dirette anche alla sua ex moglie Stefania Orlando. un follower dell’attore ha commentato un suo post con queste parole:

Bravo Andrea, era caso che qualcuno facesse tacere la ‘primadonna’ della casa Orlando. Insopportabile approttatrice sempre con quel sorriso maligno sulla bocca. Appiccicata a Tommaso perché più forte… e se il mondo non gira attorno a lei allora si offende oppure piange, un’attrice senza Oscar. Tutti questi ‘Vip’ nullafacenti che vogliono soltanto la visibilità facile rovinano la TV made in Italy e dovrebbero andare a raccogliere pomodori, fare lavori utili. Non si può più vedere la tv con questi personaggi inventati e squallidi che rovinano tutto!!

L’attore ha speso due parole per rispondergli, queste due parole hanno un peso chiaro: “Parole sante” e dunque un appoggio alla critica rivolta alla concorrente reclusa nella casa del Grande Fratello VIP.

Grande Fratello VIP, cosa è successo ultimamente tra Andrea Roncato e Stefania Orlando

Facciamo un po’ il punto della situazione. Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso una settimana fa ha rilasciato un’intervista in cui criticava la sua ex moglie Stefania Orlando. L’accusa dell’attore era centrata soprattutto sulle cause che hanno portato alla fine del loro matrimonio e alla conseguenza che è stata dunque, la rottura dei rapporti. Roncato per di più aveva collegato la fine della storia con un presunto uomo che Stefania avrebbe iniziato a frequentare ventilando dunque la possibilità che lei lo abbia tradito con un altro.

Tutto questo 24 ore dopo era stato smentito da Stefania nella puntata del Grande Fratello VIP una volta che le era stato fatto sapere delle dichiarazioni del suo ex marito. La Orlando ha specificato che non c’è stata nessuna relazione intrapresa dopo che lei se ne andò dalla casa in cui stava con Andrea Roncato e quindi nessun tradimento. Aggiungendo che nonostante le cose tra di loro fossero terminate, lei ha cercato la ricucitura in mille modi senza però ricevere risposta.

Stefania però era rimasta particolarmente colpita da ciò che stava avvenendo all’esterno tanto da minacciare l’abbandono della casa. Roncato la scorsa settimana ha aggiunto del suo: in risposta ad un utente che criticava “l’accanimento” (così com’è scritto) nei confronti di Stefania lui ha risposto: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia“.

A Live non è la d’Urso ieri sera, 24 gennaio 2021, Barbara d’Urso ha riferito che Roncato si sarebbe sentito dispiaciuto per le dichiarazioni rilasciate decidendo dunque di fare un passo indietro rispetto al polverone alzato.