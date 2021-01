Beatrice Buonocore: chi è la corteggiatrice possibile scelta di Davide Donadei di Uomini e Donne  

Beatrice Buonocore, corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, è una delle possibile scelte del tronista Davide Donadei. Ha 19 anni. E’ nata a Torino ma vive a Dovadola in Emilia Romagna.

“Questo percorso ha rappresentato soprattutto una crescita personale. Sono entrata un po’ più immatura, ma grazie a questo programma e all’aiuto di Maria, che spesso mi ha aperto gli occhi, sono cresciuta e ho preso più consapevolezza di ciò che vorrei per me e nella mia vita. Ho imparato a tirare fuori tutte le mie emozioni, senza paura di passare come fragile e debole. Ho provato a gestirle e ho anche imparato a volermi un po’ più bene”.

Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la ragazza ha confessato, per la prima volta, le proprie emozioni a ridosso della decisione:

“Vicino a lui mi vedo diversa. Non credevo di arrivare fino a questo punto, né di poter costruire così tanto. Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori. Tra litigi e incomprensioni, siamo comunque riusciti a venirne fuori e a conoscerci di più. Abbiamo due caratteri differenti, ma nonostante tutto compatibili. Ci siamo sempre venuti incontro e abbiamo imparato ad accettare i nostri difetti e a capirci a vicenda”.

A poche settimane dalla scelta, la ragazza non ha ancora le idee chiare sul finale di questo percorso:

“Ho imparato a non avere aspettative perché sono sempre rimasta delusa. C’è la paura di stare male, ma spero che non sarà così altrimenti non sarei qui. Davide riesce a rendermi viva, a farmi sorridere. Ho investito tanto in questo percorso e vorrei che tutti gli sforzi non fossero vani. Comunque vada, io so di avercela messa tutta, di averci provato fino alla fine, di aver fatto vedere la vera me, sia nel bene che nel male. Sono contenta di quello che sono riuscita a lasciargli e spero siano più i ricordi belli che quelli brutti. Mi sono sempre buttata nelle cose, senza mai tirarmi indietro, nonostante vacillassi. Non ho mai smesso di crederci. Ci credo per tutte le parole che mi ha detto, per gli sguardi e le emozioni che ci siamo riusciti a trasmettere”.