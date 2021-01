Chiara Rabbi: chi è la corteggiatrice possibile scelta di Davide Donadei di Uomini e Donne  

Chiara Rabbi, corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, è una delle possibili scelte del tronista Davide Donadei. Ha 23 anni, è di Roma ma vive a Sacrofano. La persona più importante della sua vita è il papà. I suoi genitori sono separati. E’ cresciuta insieme al padre e al fratello minore, a cui è legatissima.

“Credo di poter dividere questo percorso in due parti. Da un lato c’è tutto quello che ho vissuto all’esterno, in seguito alla mia partecipazione alla trasmissione. Ho ricevuto tante critiche, a volte insulti, e per me che non reggo molto le pressioni non è stato facile. Poi c’è la parte più bella, quella all’interno dello studio: ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a credere in me stessa, che è riuscita a farmi sentire bella e a farmi acquisire quell’autostima che nell’ultimo periodo avevo perso.

Devo ringraziare Davide per tutto questo, perché è anche per lui se sono tornata a credere che esistano persone buone, piene di valori e capaci di amare. In tutto il percorso ho sempre percepito la sua verità e questo è il motivo principale per cui non sono mai riuscita ad arrabbiarmi fino in fondo con lui né a sentirmi presa in giro. Mi sento tanto cresciuta. Sono stata fortunata anche ad aver condiviso questa esperienza con Beatrice. Ha pensato al suo percorso, senza mai provare a infangarmi. Non reggendo le pressioni, se avessi trovato una persona più aggressiva accanto a me, forse non sarei riuscita a gestire il contesto”.

Chiara Rabbi scelta di Davide Donadei di Uomini e Donne?

Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, la ragazza ha confidato le proprie emozioni a poche settimane dalla decisione finale:

“Un rapporto vero e bello, tra due persone buone che si vogliono bene. Credo che, alla base di tutto questo, ci sia un sentimento da parte di entrambi. Ci siamo capiti, siamo scesi a compromessi; io ho provato ad abbattere i miei muri e lui si è impegnato per scavalcarli. Non so se tutto questo basterà, ma è quello che mi auguro”.

La ragazza, che non vuole ancora sbilanciarsi sulla scelta, è felice del percorso intrapreso in trasmissione:

“Non so dare loro un nome o forse semplicemente non voglio farlo, per difesa. Davide mi fa sentire bella e quando lo vedo tremo, sudo e non riesco a parlare. Non vorrei mai perderlo, e vorrei che lui capisse tutto questo semplicemente guardandomi”.

Fonte | Uomini e Donne Magazine