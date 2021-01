Uomini e Donne, Ida Platano: “Non mi sentivo mai all’altezza di Riccardo. Oggi le cose sono cambiate”  

Dopo l’acceso confronto con l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri all’interno degli studi di ‘Uomini e Donne’, Ida Platano, alla rivista ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi è sicura di aver riacquisito l’energia e la carica necessaria per affrontare un nuovo percorso dal punto di vista umano:

“Alla grande! Ho sempre più carica interiore. Sono più lucida e vedo cose che prima non riuscivo a vedere. Mi sento decisamente più forte di prima”.

La dama del trono over, solo qualche tempo fa, diceva che accanto all’ex compagno si sentiva sbagliata. Dopo aver voltato definitivamente pagina, la donna è tornata a credere in se stessa, nei propri mezzi:

“È vero, per lungo tempo mi sono sentita sbagliata perché non mi sentivo mai all’altezza di Riccardo, perché lui mi faceva sentire così. Oggi le cose sono cambiate. Mi sento all’altezza di tutto e tutti. Sono tornata la Ida di prima, e non abbasserò più la guardia per nessuno”.

Al momento, Ida, però, non sembra essere ancora pronta ad una nuova relazione, ad innamorarsi di una persona che possa farle ribattere il cuore:

“Sinceramente? No. Per troppo tempo ho cercato e voluto con tutta me stessa costruire una famiglia e adesso penso che sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho. Voglio smettere di cercare, perché ora credo che se qualcosa deve arrivare, arriverà”.

Fonte | Uomini e Donne Magazine