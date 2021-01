“Guai a chi me lo tocca“. Ospite di “Storie italiane“, Asia Argento ha smentito un ritorno di fiamma con Fabrizio Corona. Qualche giorno fa la foto di un loro bacio apparsa su Instagram aveva fatto il giro del web: “Ritorno di fiamma tra Asia Argento e Fabrizio Corona“, erano i titoli del web. Ma ora, ecco il colpo di scena: quel bacio era soltanto una provocazione, l’ennesima. Dunque non c’è alcun ritorno di fiamma per l’ex coppia. Ecco cosa ha raccontato la diretta interessata ad Eleonora Daniele:

“Io sono molto amica di Fabrizio. L’abbiamo fatto per gioco, per provocazione. Sono molto affezionata alla sua famiglia. Ha una famiglia straordinaria. Tutti lo conoscono per la corazza, un ppo’ come succede a me. Io mi sono messa a nuda. Anche lui è una persona che ha sofferto moltissimo. Quando mia madre è stata male, lui mi cercvaa e mi incoraggiava ogni giorno. Questo l’hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali”.

L’ex re dei paparazzi e l’attrice erano stati protagonisti di una fugace storia d’amore nel 2018. Ora solo soltanto amici. Lo assicura lei: “Non c’è un ritorno di fiamma ma c’è un affetto vero e un’amicizia. Guai a chi me lo tocca“, ha detto nel salotto mattutino di Rai1.

A settembre Corona aveva mandato un messaggio alla Argento attraverso “Live – Non è la d’Urso”. Queste erano state le sue parole: “Noi non abbiamo avuto una relazione, abbiamo avuto un momento passionale, siamo due fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale. Se un giorno ci dovessimo rincontrare finirà come quel pomeriggio a casa tua. Ti farò vedere di nuovo le stelle”.