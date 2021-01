Fabrizio Corona e Asia Argento: il nuovo bacio su Instagram (foto)  

Nelle scorse ore, Fabrizio Corona e Asia Argento sono nuovamente apparsi assieme sui social. La coppia ha postato foto e video in cui sembra essere tornata la complicità di qualche mese fa. Tra baci, abbracci, coccole, i due ex fidanzati hanno subito scatenato la curiosità dei followers che, a distanza di settimane, sperano che siamo di fronte ad un vero e proprio ritorno di fiamma. Sarà così?!

La figlia di Dario Argento, domani, sabato 23 gennaio 2021, sarà ospite di ‘Verissimo’ in occasione dell’uscita del suo libro, ‘Anatomia di un cuore selvaggio – Autobiografia’, in uscita il prossimo martedì. Ecco la sinossi:

Anatomia di un cuore selvaggio. Autobiografia: il libro di Asia Argento

«Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto.».

Con queste parole e contro ogni falso pregiudizio e perbenismo, Asia Argento inizia a raccontare la sua storia, senza concedere sconti a nessuno, tanto meno a se stessa.

Un’infanzia difficile, la sua: una bambina abbandonata e cresciuta troppo in fretta che fa la spola tra una casa e un’altra, sola nella notte romana. Che deve fare i conti con due genitori artisti, due “egoismi enormi” che si trovano a gestire una famiglia sgangherata e disfunzionale.

Poi, l’adolescenza tra rave party e i primi flirt, la sua carriera sul set, iniziata a nove anni, in balia di registi geniali, ma anche sadici. Anatomia di un cuore selvaggio sembra racchiudere tante vite insieme per la quantità di eventi che incalzano il lettore come in un romanzo mozzafiato.

È col fiato sospeso infatti che il lettore leggerà di Asia nel mondo degli orchi, ma lei non si tira indietro neanche in questo caso e sviscera tutto, anche le note più crudeli, le più difficili da raccontare.

Le parole di Asia sembrano scritte con il cuore in mano e un coraggio di ferro, e si viene presto risucchiati in questo viaggio che è la sua vita, dove a ogni dolore corrisponde una forza nuova per rinascere.