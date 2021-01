Guendalina Tavassi contro Giulia Salemi: “Ha fatto una cosa orribile” (video)  

Guendalina Tavassi, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste in onda sull’account Instagram del settimanale di Alfonso Signorini, ha raccontato, per la prima volta, un episodio che, in un passato non troppo lontano, l’ha vista contrapporsi a Giulia Salemi, attualmente reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.

“Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Lei mi fece una cosa orribile. Non mi piace power e non la stimo, ma poi come parla? C’è un precedente tra noi. Magari lei non si è accorta perché lo fa quotidianamente di scavalcare le persone. Si approfitta anche delle situazioni. Fece una cosa grave in diretta televisiva in uno show di Paola Perego”.

L’ex gieffina ha spiegato, in maniera assai dettagliata, quello che è accaduto tra lei e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli:

“Eravamo in diretta ospiti dalla Perego. Parlando durante il talk la Perego in pubblicità mi si avvicinò e mi disse ‘Guenda mi farebbe piacere averti ospite anche sabato prossimo’. Quindi appena rientriamo dalla pubblicità io presenterò la puntata della settimana successiva e tu dirai ‘e ci sarò anche io’. Tornando Giulia Salemi prese il microfono e disse: ‘Ci vediamo sabato con Giulia Salemi’. Io sono rimasta senza parole. La Perego allora andò avanti e disse ‘saremo con Giulia Salemi sabato prossimo’. Talmente ero arrabbiata che non guardai più il programma. Quel gesto in diretta è stato brutto. Sarebbe stato bello se la Perego l’avesse fermata, ma era in diretta”.

Il video incriminato di cui parla Guendalina a CasaChi, dove Giulia Salemi dà appuntamento a sabato prossimo con Paola e Guendalina ha una faccia sto morendo 😂😂😂😂 #tzvip #gfvip #sovip pic.twitter.com/8IhtkH0J2p — Diabolik 🐍 (@Gia_Uss90) January 21, 2021

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, poi, ha riferito che non si è trattato di un caso isolato:

“Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: ‘Sì, sono qui con la mia collega’. Si era messa sullo stesso piano della Balivo”