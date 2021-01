Isola Dei Famosi 2021: Alvin non sarà l’inviato (video)  

Alvin non sarà l’inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza a marzo 2021, con la conduzione in studio, di Ilary Blasi. Il popolare conduttore, con un video post sul proprio account Instagram, ha spiegato i motivi di questa scelta:

“Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto.

Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta.

Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino.

Ciao a tutti e a presto.

3….2…1…LIBEROOOO”.

Lo speaker radiofonico è sbarcato in Honduras, in qualità di inviato, per ben tre volte in occasione della decima, undicesima e quattordicesima stagione dell’adventure game di Canale 5.

Con la moglie di Francesco Totti, due anni fa, ha presentato, sulla rete ammiraglia Mediaset, la versione moderna di ‘Giochi senza frontiere’, che porta per titolo ‘Eurogames’.

Chi prenderà il suo posto? Tra i tanti nomi, circolati nelle scorse settimane, spicca quello di Aurora Ramazzotti. Alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros, in passato, è stata affidata la conduzione della striscia quotidiana di ‘X Factor’.

Per il ruolo di opinionisti, invece, al momento, è corsa a quattro tra Francesca Barra, Alessandra Mussolini (reduce dall’esperienza di ‘Ballando con le stelle’) e la coppia Tommaso Zorzi – Stefania Orlando, attualmente reclusi nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.