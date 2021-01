Hanno fatto insospettire i fan i diversi indizi, per lo meno interpretati come tali, trapelati dalle Instagram Stories di Elisa Isoardi di recente. La conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini, single da ben 3 anni, ha notevolmente infiammato il gossip nei mesi scorsi grazie alla sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle. Durante lo show condotto da Milly Carlucci, Elisa Isoardi è più volte stata paparazzata in compagnia, e in atteggiamenti intimi, con il suo Maestro di Ballo Raimondo Todaro. Per questo, sempre fino a pochi mesi fa l’idea era proprio che i due stessero insieme.

Di recente, Raimondo è però uscito allo scoperto con una nuova fidanzata, e da lì qualcosa tra lui ed Elisa sembrerebbe cambiato. Pubblicamente, Elisa parla sempre meno di Raimondo Todaro, soprattutto sui suoi profili Social. Soltanto qualche giorno fa, inoltre, sempre Elisa Isoardi sosteneva di aver vissuto di recente un brutto periodo dal punto di vista sentimentale. Come scriveva su Instagram, le sue emozioni e i suoi sentimenti erano stati feriti. Ma da chi, esattamente? I fan della “coppia” Isoardi-Todaro hanno immediatamente pensato che Elisa stesse provando non poca gelosia per il bel ballerino siciliano, ma anche in questo caso la stessa conduttrice ha immediatamente smentito la vicenda.

Soltanto qualche ora fa, invece, nuova perplessità da parte dei followers della conduttrice. Elisa infatti ha deciso di prendere lezioni con il Maestro di Ballo Stefano Oradei, altro professionista di Ballando Con Le Stelle ma, di fatto, non suo compagno all’interno del gioco. Anche in questo caso, perché Elisa ha optato per un ballerino diverso da Raimondo? I commenti sui Social sono arrivati numerosi, e hanno ovviamente dubitato dei buoni rapporti tra Raimondo ed Elisa.

Anche stavolta però la replica di Elisa Isoardi non si è lasciata attendere più di tanto:

“Raimondo era a Catania dai genitori. Ho chiesto io a Stefano di aiutarmi perché volevo cimentarmi in una coreografia del film Dirty Dancing. L’ho imparata e dedicata ai tanti ammiratori che mi hanno iniziata a seguire durante la mia partecipazione a Ballando con le Stelle”.

Mistero risolto? Elisa ancora una volta glissa sul suo rapporto con Raimondo Todaro ma sottolinea che tra lei e tutti i professionisti del programma di Milly Carlucci viga un forte legame di amicizia. Insomma, il fatto che ancora una volta Elisa e Raimondo si siano ‘evitati’ è pura casualità, o così vorrebbero farci credere.