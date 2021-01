Il gossip riguardante una possibile liaison tra Filippo Nardi e Guenda Goria si arricchisce di un nuovo capitolo.

A Pomeriggio Cinque, infatti, il fotografo Alan Fiordelmondo ha dichiarato che Nardi, squalificato dal GF Vip per una serie di espressioni offensive nei riguardi di Maria Teresa Ruta, e la figlia di quest’ultima si sarebbero visti nuovamente, dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Chi.

Secondo Fiordelmondo, tra i due c’era molta intimità:

C’era molto intimità. Erano insieme anche un paio di giorni fa, di notte… Filippo aveva anche paura che ci fossero i fotografi. Ci potrebbe raccontare questa cena com’è andata…

Filippo Nardi, presente in studio, ha reagito con una risata, smentendo, di fatto, quanto detto dal fotografo. Nardi ha dichiarato che, con Guenda Goria, c’è stato solamente un chiarimento privato:

Il bacio era sulla guancia per salutarla. Siamo usciti dopo la trasmissione, per cercare di farle capire che non aveva nulla contro sua madre, era solo una goliardia fuori luogo e l’accompagno a casa. Non c’è intimità tra me e Guenda, ci siamo solo chiariti. Guenda? E’ una bella ragazza ed è intelligentissima. Se è il mio genere femminile? Io ho tanti generi femminili!

In puntata, per la cronaca, Filippo Nardi ha commentato anche le recenti dichiarazioni rilasciate all’indirizzo di Antonella Elia di cui non ha gradito l’attacco a Samantha De Grenet visto durante una puntata serale del GF Vip: