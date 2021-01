by @massimogalanto

La possibilità concessa ai concorrenti dagli autori del Grande Fratello Vip di parlare con le famiglie, dopo l’annuncio dell’ulteriore prolungamento del programma, non ha portato solo conforto verso di loro. Lo sa bene Rosalinda Cannavò, che proprio dialogando in confessionale con la famiglia ha appreso della volontà del suo fidanzato di mettere in pausa la relazione. Ma lo sa bene anche Tommaso Zorzi, che ha avuto l’opportunità di parlare con il manager e con la sua mamma, la signora Armanda Frassinetti. La quale, e qui c’è l’aspetto curioso, sembrerebbe che abbia litigato con uno degli autori della trasmissione.

Parlando a pranzo con i suoi coinquilini, Tommaso Zorzi, infatti ha svelato che la mamma sarebbe stata ripresa – per motivi misteriosi – da uno degli autori della trasmissione. E a tale rimprovero abbia risposto, piccata, qualcosa come “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma“.

VIDEO | Tommaso racconta le risposte di Armanda agli autori #tzvip pic.twitter.com/XZoLie8cKb — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 20, 2021

Per la cronaca, l’influencer ha raccontato di aver ricevuto rassicurazioni da sua madre, che gli avrebbe detto “Fai quello che ti senti. Fregatene del resto“. Inoltre, la signora Armanda si sarebbe preoccupata dell’alimentazione del figlio, invitandolo a mangiare. A quel punto Rosalinda Cannavò ha risposto così:

Non si preoccupi signora, ci penso io. Stasera gli faccio delle braciole, 10 spiedi gli faccio mangiare.

Intanto, in attesa di fare pace con Aurora Ramazzotti (grazie alla mediazione di Michelle Hunziker), continuano a circolare le voci sul futuro televisivo di Tommaso Zorzi. Secondo i colleghi di TvBlog, l’influencer sarebbe ad un passo dall’Isola dei famosi, della cui nuova edizione al via a marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi sarebbe uno degli opinionisti in studio.

Ruolo, questo dell’opinionista, che Zorzi dovrebbe ricoprire anche al Grande Fratello Vip 6, al via a settembre prossimo, sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset.